По данным МЧС, 2 человека погибли в результате крушения легкомоторного вертолета в Вологодской области

Он летел из Вологды в Великий Устюг и упал в реку. Не исключено, что вертолет врезался в линию электропередачи.
Сейчас на месте ЧП работают спасатели и сотрудники экстренных служб.
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Он летел из Вологды в Великий Устюг и упал в реку. Не исключено, что вертолет врезался в линию электропередачи.
Сейчас на месте ЧП работают спасатели и сотрудники экстренных служб.
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