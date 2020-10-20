В Кремле считают, что создание Украиной новых баз на Черном море негативно скажется на стабильности в регионе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что необходимо понять, о чем точно идет речь.
Сегодня, выступая в Верховной Раде, Владимир Зеленский сказал, что Киев начинает строительство двух военно-морских баз для защиты черноморского региона.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что необходимо понять, о чем точно идет речь.
Сегодня, выступая в Верховной Раде, Владимир Зеленский сказал, что Киев начинает строительство двух военно-морских баз для защиты черноморского региона.
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