В Кремле считают, что создание Украиной новых баз на Черном море негативно скажется на стабильности в регионе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что необходимо понять, о чем точно идет речь.

Сегодня, выступая в Верховной Раде, Владимир Зеленский сказал, что Киев начинает строительство двух военно-морских баз для защиты черноморского региона.