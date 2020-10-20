Лукин: РФ ответит на обвинения со стороны США в кибератаках, но эту проблему необходимо решать совместными усилиями

Россия ответит на все обвинения со стороны США в кибератаках, но эту проблему необходимо решать лучше совместными усилиями в рамках диалога. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя международного комитета Совета Федераций Владимир Лукин.

«Было ли то, о чем заявляют в США, неизвестно. Игры разных различных тайных служб любой страны — реальность нынешней жизни. Это бывает, и надо подумать всерьез, как найти какие-то правила в этом деле, необходимо. Лучший способ такие проблемы решать — это сделать так, как они решались в период лучших времен разрядки: собираться компетентным людям вместе и разрабатывать правила игры, что можно делать, а что нельзя, и где разделительные линии», — сказал он.

Сенатор Лукин считает, что без доверия невозможно будет построить диалога.

То, что ответная реакция со стороны России последует, Лукин не сомневается, — «такова логика развития такого рода событий».

«Если не вести диалог и не договариваться о правилах игры, то каждый во что горазд будет заниматься различным похищением сведений, информации, тайн и т. д. Проблема в том, как нам постараться восстановить полностью утерянное доверие друг к другу. Без доверия такого диалога и создания правил игры невозможно», — отметил он.

Ранее в Минюсте США сообщили, что россияне («хакеры из ГРУ»), обвиненные в понедельник судебными властями США в хакерских атаках по всему миру, применяли крайне опасные программы, чтобы попытаться

дестабилизировать ряд стран.