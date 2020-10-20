Смольный закроет рестораны в 11 вечера

Новые ограничения начнут действовать в ближайший понедельник. Смольный намерен лишь заставить работать запреты, которые уже действуют, уверен вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Речь об ограничении для дискотек и ночных клубов, которые по постановлению Смольного не должны работать, однако действуют как предприятия общепита. Новые меры призваны помочь медикам справиться с эпидемией, отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» Евгений Елин.

По словам Елина, новый запрет не ударит по бизнесу, поскольку выручка в ночное время составляет малую часть от общего дохода ресторанов и баров, а в работе занято небольшое число сотрудников. Новое ограничение разорит многих рестораторов, считает владелец заведения «БарСлона» Андрей Федотов.

Добавим, что многие петербургские бары открыты до последнего посетителя.

Смольный будет отзывать у заведений-нарушителей QR-коды, которые дают разрешение на работу.