Украина начинает строительство двух военно-морских баз для защиты черноморского региона

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде.

По его словам, Киев создает армию, которая сможет защитить Украину на суше, в воде, воздухе и киберпространстве. Зеленский отметил, что никто не сможет отобрать у страны часть территории без единого выстрела.

Решение Украины о строительстве баз на Черном море не принесет ничего хорошего этому региону, — уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что в вопросе строительства баз еще мало конкретики.

Напомним, Киев активно развивает сотрудничество в военной сфере с западными странами. В начале октября в офисе президента Украины сообщили, что Великобритания готова выделить Киеву на переоснащение флота более миллиарда фунтов стерлингов.