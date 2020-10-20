В Петербурге старшего следователя районного управления МВД задержали с поличным за крупную взятку

Под контролем ФСБ ей передали 3,5 миллиона рублей. Следствие считает, что майор юстиции Сабина Адамян, якобы, требовала 10 миллионов рублей с предпринимателя за то, что не будет привлекать его к ответственности.

По данным издания «Фонтанка.ру», этот бизнесмен является фигурантом экономического дела по так называемому выводу денег за рубеж. Впоследствии Адамян снизила требование до 6 миллионов. Сотрудники ФСБ снабдили предпринимателя спецтехникой, и ходе встречи с ним она получила три с половиной миллиона рублей.

Диалог, который вели собеседники, записывали оперативные работники. Издание утверждает: на аудиозаписи слышно, что деньги Адамян требовала не для себя, но, якобы, для некоего Рамазанова и, скорее всего, это не случайный человек. У руководителя следственной группы по уголовному делу о выводе денег за рубеж, такая же фамилия.

Неделю назад петербургских полицейских подполковника Курочкина и капитана Пуговкина задержали за взятку — 2 миллиона рублей они хотели получить за то, что не будут возбуждать уголовное дело о возможных махинациях с квартирой.