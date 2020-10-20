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06:13, 20 октября 2020

Спортивный арбитражный суд в Лозанне, как ожидается, сегодня начнет рассматривать дело биатлониста Евгения Устюгова

Спортивный арбитражный суд в Лозанне, как ожидается, сегодня начнет рассматривать дело бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова. В феврале его признали виновным в употреблении допинга и лишили нескольких медалей, в том числе титула олимпийского чемпиона 2014 года.

Речь идет об обвинениях Международного союза биатлонистов (IBU). Там на основании данных Московской антидопинговой лаборатории посчитали, что Устюгов принимал анаболический стероид оксандролон. Все из-за повышенного уровня гемоглобина в крови. Спортсмену, завершившему карьеру еще 6 лет назад, аннулировали все результаты, показанные в олимпийский сезон. На Играх в Сочи Устюгов выиграл эстафетную гонку – золотых медалей лишили и всех остальных биатлонистов, бежавших в ней за российскую команду.
Помимо этого IBU в феврале открыла расследование на основании паспорта крови Устюгова – в случае, если его и по этому делу признают виновным, биатлонист лишится золотой медали Олимпиады в Ванкувере 2010 году, которую он выиграл в масс-старте.
Сам спортсмен не признает свою вину и утверждает, что гемоглобин в его крови был повышен естественным путем, а за всю карьеру не было сдано ни одного положительного допинг-теста. Об этом, по словам Устюгова, знали в Международном союзе биатлонистов, и два года назад по тем же основаниям оправдали.

Это уже далеко не первое допинговое дело против российских биатлонистов, которое рассматривает Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Он лишил медали Игр в Сочи Ольга Зайцеву, но одновременно оправдал Ольгу Вилухину и Яну Романову.



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