«Роскомсвобода» и Фонд развития цифровых прав подали иск к мэрии из-за сбора личных данных сотрудников на удаленке

«Роскомсвобода» и Фонд развития цифровых прав подали иск к столичной мэрии из-за обязательного сбора личных данных переведенных на удаленку сотрудников. Они считают этот указ незаконным. Об этом «Эху» рассказал юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Этот указ следует отменить, утверждает Дарбинян.

Московские власти заверили в надежной защищенности данных работников, находящихся на удаленке. Эти сведения обезличены и хранятся на серверах департамента информационных технологий столицы, — рассказал агентству ТАСС его глава Эдуард Лысенко. Он добавил, что предоставляемая работодателем информация не содержит указания на имя человека и адрес его проживания, поэтому не противоречит федеральному закону о персональных данных.

Ранее мэрия обязала компании перевести на удаленку по меньшей мере 30% сотрудников для снижения угрозы распространения коронавируса в столице.