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05:08, 20 октября 2020

НАСА отправит научный зонд к уникальному астероиду Психея

Руководитель программы Линди Элкинс-Тэнтон отметила, что, по данным астрономических наблюдений, небесное тело состоит в основном из металла и является одним из крупнейших астероидов, известных науке. Ее слова приводит агентство ТАСС.
Как ожидается, автоматическая станция будет запущена в 2022 году и достигнет цели через четыре года. Исследователи намерены рассмотреть гипотезу, согласно которой Психея – часть металлического ядра более крупного небесного тела.
Астероид был известен людям еще с середины 19 века.



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