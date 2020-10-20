НАСА отправит научный зонд к уникальному астероиду Психея

Руководитель программы Линди Элкинс-Тэнтон отметила, что, по данным астрономических наблюдений, небесное тело состоит в основном из металла и является одним из крупнейших астероидов, известных науке. Ее слова приводит агентство ТАСС.

Как ожидается, автоматическая станция будет запущена в 2022 году и достигнет цели через четыре года. Исследователи намерены рассмотреть гипотезу, согласно которой Психея – часть металлического ядра более крупного небесного тела.

Астероид был известен людям еще с середины 19 века.