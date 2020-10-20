Израиль и Объединенные Арабские Эмираты уже сегодня могут подписать соглашение о безвизовом режиме

Об этом со ссылкой на источники в еврейском государстве пишет газета «Джерузалем пост». По данным издания, это произойдет в рамках визита эмиратских министров финансов и экономики в Израиль. Документ станет первым в своем роде между двумя странами.

В прошлом месяце Израиль подписал соглашение о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Ожидается, что вскоре на этот шаг могут пойти Саудовская Аравия и Оман.