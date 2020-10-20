Провайдеры ожидают роста тарифов на интернет и телевидение на 10-20%

Опрос среди топ-менеджеров более чем сотни компаний провело информационно-аналитическое агентство TelecomDaily. В качестве причин называют резкое ухудшение экономики и падение платежеспособного спроса, а также обрушившийся курс рубля. Кроме того, операторы связи упомянули сложность бюрократических процедур, повышение налогов и затраты на реализацию норм в рамках так называемого «пакета Яровой».

TelecomDaily отмечает, что цены на интернет начали расти в 2018 году. До этого их сдерживала конкуренция между провайдерами.