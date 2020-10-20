Фигурант «московского дела» Данила Беглец объявил голодовку в колонии

Осужденный протестует из-за принуждения к обязательным работам по субботам. Будучи верующим иудеем, он старается соблюдать шабат – пишет в своем телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на письмо Беглеца. Он утверждает, что администрация колонии отказалась перенести его рабочую смену на другой день и лишила заключенного и его сокамерников всех бытовых удобств, а также пригрозила дисциплинарным взысканием.

Беглец получил два года лишения свободы по статье о применении силы к полицейскому. Суд счел, что он потянул за руку силовика, задерживающего протестующих.