Госсекретарь США призвал мировое сообщество присоединиться к преследованию киберпреступников из России

Комментируя обвинение шестерых предполагаемых сотрудников ГРУ в хакерстве, Майк Помпео обвинил Москву в «пренебрежении международной стабильностью».

Накануне Министерство юстиции США выдвинуло заочное обвинение россиянам. Следствие считает, что они стоят за кибератаками на американские компании и больницы, энергосистемы Украины, президентские выборы во Франции и зимнюю Олимпиаду в Южной Корее.

Российское посольство в Вашингтоне обвинения в адрес соотечественников отвергло.