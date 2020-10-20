В Москве из-за отсутствия перчаток задержали преступника, объявленного в федеральный розыск

На мужчину обратили внимание в метро. Глава компании «Организатор перевозок» Владислав Султанов рассказал агентству РИА Новости, что документов у нарушителя не оказалось и он был доставлен в полицию. Там сразу же выяснилось, что мужчину разыскивают из-за угона автомобиля. Теперь ему грозит не только штраф в 5 тысяч рублей, но и уголовная ответственность.
2020-10-20T04:10:51+03:00
2020-10-20T04:10:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2728036-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:10, 20 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД РФ: Недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение консультаций Полагаем, что игнорируя любые доводы и нашу готовность к диалогу, Нидерланды преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы…