В Москве из-за отсутствия перчаток задержали преступника, объявленного в федеральный розыск

На мужчину обратили внимание в метро. Глава компании «Организатор перевозок» Владислав Султанов рассказал агентству РИА Новости, что документов у нарушителя не оказалось и он был доставлен в полицию. Там сразу же выяснилось, что мужчину разыскивают из-за угона автомобиля. Теперь ему грозит не только штраф в 5 тысяч рублей, но и уголовная ответственность.