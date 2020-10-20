Жителям Ирландии из-за пандемии запретили удаляться от своих домов дальше, чем на пять километров

Запрет не распространяется на людей, направляющихся на работу или в больницу. Планируется, что эта мера будет действовать до начала зимы – пишет сайт «Медуза» со ссылкой на газету The Irish Times. Издание отмечает, что людям, живущим в одиночку, позволят объединиться с другими семьями.

В Ирландии продолжают работать школы, детские сады, строительные и производственные компании. При этом большинство магазинов закрыты, а рестораны и кафе будут продавать еду только на вынос.