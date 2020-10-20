Правительство потратит 8 миллиардов рублей на установки по опреснению морской воды в Крыму

Это следует из комплексного плана по обеспечению полуострова водоснабжением. Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров. Как ожидается, промышленные установки смогут опреснять по 40 тысяч кубометров воды в сутки. В целом на решение проблемы в ближайшие четыре года планируется потратить почти 50 миллиардов рублей с учетом уже выделенных средств.

Нехватка воды на полуострове наблюдается на фоне решения украинских властей перекрыть Северо-Крымский канал, по которому вода на территорию Крыма поступала из Днепра.