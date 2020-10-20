Госдеп США отозвал более ста виз сотрудников «Аэрофлота» в рамках расследования дела о контрабанде продукции Apple

Как сообщает агентство «Интерфакс», власти США обвиняют группу из десяти человек в незаконной переправке электронных устройств в Россию с помощью курьеров, многие из которых являются действующими или бывшими сотрудниками авиакомпании. Двое подозреваемых скрылись от правосудия, остальные арестованы. Как говориться в материалах дела, при обыске багажа была обнаружена техника на миллионы долларов.
2020-10-20T04:09:57+03:00
2020-10-20T04:09:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 20 октября 2020
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