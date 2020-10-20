NASA поручило компании Nokia разработать сеть 4G на Луне

Ее создание, по данным американской прессы, связано с долгосрочными планами США построить в ближайшие годы на спутнике Земли полноценную научно-исследовательскую базу. Разработчик объявил, что завершит работы в конце 2022 года. Система обеспечит астронавтов надежной связью, позволит дистанционно управлять лунным транспортом, обеспечивать навигацию и передачу видео высокого разрешения. Как передает телеканал Евроньюс, на проект выделено 14 миллионов долларов.