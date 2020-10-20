Facebook удалила аккаунт депутата Верховной рады Украины, которого власти ранее называли «агентом России»

Руководство социальной сети пояснило, что страница Андрея Деркача нарушала политику компании, направленную против использования Facebook «людьми, вовлеченными в операции по оказанию влияния на выборы» — об этом пишет сайт The Daily Beast.

В сентябре Министерство финансов США ввело санкции против депутата, а также трех россиян. В Кремле, комментируя сообщение о том, что Деркач является агентом Москвы, призвали перестать «читать ерунду в газетах».