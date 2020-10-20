Дональд Трамп призвал ФБР расследовать дело кандидата в президенты Джозефа Байдена

Об этом глава Белого дома сказал, выступая перед избирателями в штате Аризона. Трансляцию митинга вел телеканал Fox News. Американский лидер имел в виду предполагаемые коррупционные схемы, к которым Байден якобы был причастен в бытность вице-президентом при администрации Барака Обамы. Трамп пожаловался, что пресса недостаточно широко освещает возможные преступления кандидата на пост главы государства.

Ранее президент уже призывал посадить самого Байдена, а также его сына Хантера и бывшего госсекретаря Хилари Клинтон в тюрьму.