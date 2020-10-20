Экс-главе Волгоградского СК предъявили обвинение в окончательной редакции

Генерал Михаил Музраев арестован по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова. Как сообщил агентству ТАСС адвокат Владимир Семенцов, его подзащитный настаивает на своей невиновности. Злоумышленники проникли на частную территорию в ноябре 2016 года и пытались поджечь стену дома, где проживала семья главы региона. Показания на высокопоставленного следователя дал позже задержанный лидер организованной преступной группы.

Всего в объединенном деле Музраева несколько эпизодов поджогов, а также статьи о хищении и причинении тяжкого вреда здоровью.