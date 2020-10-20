Московские власти заверили в надежной защищенности данных работников, находящихся на удаленке

Эти сведения обезличены и хранятся на серверах департамента информационных технологий столицы, — рассказал агентству ТАСС его глава Эдуард Лысенко. Он добавил, что предоставляемая работодателем информация не содержит указания на имя человека и адрес его проживания, поэтому не противоречит федеральному закону о персональных данных.

Ранее мэрия обязала компании перевести на удаленку по меньшей мере 30% сотрудников для снижения угрозы распространения коронавируса в столице.

Накануне стало известно, что компания «Нестле Россия» не смогла передать данные в мэрию из-за технических сложностей при загрузке на портал mos.ru. Теперь ей грозит штраф до 300 тысяч рублей.