Петербуржца, пробежавшего по крыше полицейской машины, арестовали на пять суток

В отношении Павла Зубова составили протокол о мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба городских судов. Сам инцидент произошел еще в прошлую пятницу. 22-летний мужчина запрыгнул на капот автомобиля ДПС, прошел по крыше, спрыгнул на багажник и убежал. Однако инспектор смог догнать нарушителя, когда тот запнулся. В пресс-службе судов также подчеркнули, что из-за действий мужчины на машине осталась вмятина. О мотивах его поступка ничего не говориться.
2020-10-20T02:08:43+03:00
2020-10-20T02:08:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 20 октября 2020
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