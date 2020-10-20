Петербуржца, пробежавшего по крыше полицейской машины, арестовали на пять суток

В отношении Павла Зубова составили протокол о мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба городских судов. Сам инцидент произошел еще в прошлую пятницу. 22-летний мужчина запрыгнул на капот автомобиля ДПС, прошел по крыше, спрыгнул на багажник и убежал. Однако инспектор смог догнать нарушителя, когда тот запнулся. В пресс-службе судов также подчеркнули, что из-за действий мужчины на машине осталась вмятина. О мотивах его поступка ничего не говориться.