Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Михаилу Ефремову

Актер получил длительный тюремный срок за дорожную аварию, в котором погиб человек, и рассчитывает на смягчение наказания.

За полтора месяца в изоляторе осужденный артист не давал о себя забыть. Благодаря навестившим его правозащитникам стало в частности известно, что Ефремов был подстрижен сокамерниками, получал от близких вещи и ракетки для игры в настольный теннис, исповедался и написал покаянное письмо.

О раскаянии актера говорится и в жалобе на приговор, которую в суд направил новый адвокат Роман Филиппов. Фигурант признает свою вину в ДТП, жертвой которого стал водитель-курьер Сергей Захаров, просит смягчить приговор — Ефремов получил 8 лет – и винит в своей прежней линии защиты Эльмана Пашаева, который оказывал на него давление.

Стоит напомнить, что Пашаев в итоге лишился адвокатского статуса. К слову, его жалоба также поступила в суд. В ней он просит отменить приговор и направить дело на доследование.

Ефремова доставят на заседание из изолятора. Мосгорсуд обещает пустить на процесс журналистов, хотя ранее ограничил посещение судов из-за коронавируса.