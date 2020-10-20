Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении законопроекты о правительстве и Конституционном суде

Они призваны закрепить в законодательстве принципы, отраженные в принятой этим летом Конституции.

Проект закона о правительстве предусматривает обновленный порядок формирования кабинета министров. В случае его одобрения, премьер, вице-премьеры и ряд министров будут утверждаться Госдумой, а глав силовых министерств назначат по итогам консультаций с Советом Федерации.

В документе указан запрет на хранение финансов за рубежом, который распространяется не только на членов правительства, но также на их супругов и несовершеннолетних детей. Уточняется список полномочий и обязательств правительства в сфере социальной политики, науки, образования, обороны и внешней политики. Что касается поправкок в закон о Конституционном суде, то после их принятия КС получит право выносить постановление об исполнении решений межгосударственных органов. Ко второму чтению сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли поправку, запрещающую судьям Конституционного суда обнародовать свое особо мнение. Таким образом их лишают возможности публично высказывать свое несогласие с решением коллегии или приговором.

Некоторые юристы выступили с критикой законопроекта, подчеркнув, что противоречит Конституции, ограничивая свободу мысли и слова