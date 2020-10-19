Лидеры Армении и Азербайджана заявили о готовности провести переговоры в Москве. За несколько часов до этого Азербайджан обвинил Армению в обстреле нефтепровода Баку-Новороссийск. В Ереване факт обстрела отрицают.

Статус Нагорного Карабаха имеет для Армении первостепенное значение. Об этом в интервью ТАСС сказал премьер-министр страны Никол Пашинян. Он также выразил готовность приехать в Москву для дальнейших переговоров с президентом Азербайджана.

Азербайджан готов приостановить военные действия, если Армения будет конструктивна на переговорах. Об этом в свою очередь в интервью ТАСС сказал президент страны Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что Баку готов к переговорам с Ереваном в Москве или в любом другом месте.

Между тем Азербайджан сегодня выдвинул новые обвинения против Армении в обстреле гражданской инфраструктуры. На этот раз в Баку утверждают, что в качестве цели были выбраны предприятие по переработке хлопка и нефтепровод. В Ереване любые обстрелы отрицают.

Первые на сегодня обвинения со стороны Азербайджана касались нефтепровода Баку-Новороссийск. Как утверждают в Генпрокуратуре страны, армянские военные попытались нанести удары по восточной части республики, где находится труба. Ракета, как отмечается, была уничтожена силами ПВО, но ее обломки упали лишь в 250 метрах от участка нефтепровода. Примечательно, что сам он пролегает в нескольких сотнях километров от зоны конфликта в Нагорном Карабахе. В армянском Минобороны ограничились кратким комментарием, назвав обвинения в ракетном обстреле азербайджанского нефтепровода ложью.

Помимо этого государственные агентства и телеканалы Азербайджана сообщили об ударе по хлопкоперерабатывающему предприятию в Тертерском районе — завод находится на местности, подконтрольной Баку. Другая часть района контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. По данным телеканала АзТВ, из здания завода поднимаются большие клубы черного дыма, которые видны издалека. Огонь, как сообщается, охватил не только склады с готовой продукцией, но и близлежащие строения. Пострадал ли кто-то из сотрудников хлопкового предприятия или мирных жителей, не ясно. Обвинения в ракетном ударе по нему Армения пока не прокомментировала.

Вместе с тем продолжаются обстрелы и в районе Нагорного Карабаха – о них заявляли как в руководстве непризнанной республики, так и в Баку, где сообщили о ранении еще нескольких мирных жителей. Утром единый информационный центр Армении сообщал о 150 убитых азербайджанских военных за последние сутки. В свою очередь, власти непризнанного Карабаха сказали, что число погибших армянских военнослужащих за все время обострения приближается к 730. Баку статистику своих военных потерь не приводит.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился в конце сентября. Несмотря на две попытки заключения гуманитарного перемирия, стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.