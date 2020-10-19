Эммануэль Макрон сегодня встретился в Елисейском дворце с семьей убитого учителя истории Самюэля Пати

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня встретился в Елисейском дворце с семьей учителя истории Самюэля Пати, которого обезглавил 18-летний чеченец. Макрон выразил свои соболезнования и поддержку. Президент сообщил, что в среду пройдет национальная церемония прощания. После убийства Пати французская полиция провела десятки обысков, более 200 человек вышлют из страны. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил о предстоящей проверке более 50 мусульманских организаций. Министр предупредил, что некоторые будут закрыты.

Лидер французских националистов Марин Ле Пен призвала к началу войны с исламистами и призвала французов объединиться вокруг западных ценностей.

Учитель истории Самюэль Пати был убит после того, как показал ученикам на уроке по свободе слова карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения. Преступление совершил 18-летний чеченец, который находился во Франции в статусе беженца. В Twitter в аккаунте под названием «Tchetchene_270» появилась фотография отрезанной головы и сообщение, начинающееся со слов «Во имя аллаха милостивого и милосердного». Автор называл президента Франции Эммануэля Макрона лидером неверных и писал, что казнил одного из адских псов, посмевших принизить пророка Мухаммеда. Сообщение было опубликовано спустя несколько минут после убийства Самюэля Пати недалеко от колледжа, где он преподавал. Прибывшая на место полиция обнаружила недалеко от тела молодого человека, он угрожал пистолетом, пытался скрыться, но был застрелен. Перед этим он успел выкрикнуть «Аллаху Акбар!», писали французские СМИ. Именно они первыми сообщили, что убийца – выходец из Чечни. Telegram-канал Baza сообщил его имя Абдулак Анзоров. Позже французская прокуратура, что на учителя напал 18-летний Анзоров А., чеченец по происхождению, родившийся в Москве, в детстве переехавший с семьей во Францию. Весной он получил вид на жительство до 2030 года. Известно, что террорист жил в городе в сотне километров от места убийства, не был студентом Пати. Он следил за кампанией в соцсетях, которую развернули члены мусульманского сообщества, после того, как преподаватель показал на уроке о свободе слова карикатуру журнала «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммеда. После этого Пати начал получать угрозы от родителей некоторых учащихся, обращался в полицию. Известно, что среди задержанных по делу о теракте есть родители студентов колледжа. Всего задержано 11 человек, в том числе родственники Анзорова и исламский проповедник из пригорода Парижа.

После того, как прокуратура Франции подтвердила происхождение убийцы, в российском посольстве заявили, что он к России отношения не имел — поскольку уже 12 лет жил во Франции, гражданство утратил в связи с получением статуса политического беженца. Да и в целом — важно не место, где рос преступник, а то, где он подвергся радикализации и встал на путь терроризма. Убийство прокомментировал и глава Чечни Рамзан Кадыров – он заявил, что чеченцы тут ни при чем, и возложил ответственность за произошедшее на французские власти и общество, которое, по его словам, часто путает демократизм со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Кадыров считает, что это убийство стало реакцией на провокацию со стороны учителя. Позже чеченский боец MMA Зелим Имадаев в своем Intagram назвал Анзорова «героем», а боец Альберт Дураев написал, что «во Франции свобода слова потеряла свое начало». Оба поста сейчас удалены.

Накануне в Париже тысячи людей, потрясенные убийством учителя, вышли на акцию его памяти ив защиту свободы слова. Митинги прошли также в Лионе, Тулузе, Страсбурге, Нанте, Марселе, Бордо и других городах.

Вчера в Париже тысячи людей вышли на акцию в защиту свободы слова. Митинги прошли и в других крупных городах страны. Французы находятся в шоковом состоянии после убийства Самюэля Пати, — рассказала в эфире «Эха» журналист из Франции Алена Невская.

Главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков считает, что убийство Самюэля Пати приведет к пересмотру некоторых ценностей во Франции. В свою очередь журналист Максим Шевченко предсказывает, что действия французских властей после убийства школьного учителя спровоцируют рост исламофобии в Европе.