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17:34, 19 октября 2020

В Ненецком автономном округе после разлива нефтепродуктов на Харьягинском месторождении ввели режим ЧС

В Ненецком автономном округе после разлива нефтепродуктов на Харьягинском месторождении ввели режим ЧС. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщил губернатор региона Юрий Бездудный. По его словам, принимаются экстренные меры по ликвидации последствий утечки.
17 октября Бездудный опубликовал информацию о том, что на реке Колве обнаружена радужная пленка. Позже он написал, что разлив произошел из-за разгерметизации недействующего трубопровода.



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