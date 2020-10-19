Бывшего мэра Норильска Ахметчина приговорили к 6 месяцам исправительных работ из-за утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3

Бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к шести месяцам исправительных работ из-за утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3. С него также будут удерживать 15% зарплаты, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда. Ахметчина признали виновным по делу о халатности, которое суд рассматривал в особом порядке, так как бывший мэр признал вину. В последнем слове на сегодняшнем заседании Ахметчин сказал, что не хотел причинить вреда жителям Норильска и самому городу.