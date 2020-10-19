Баку и Ереван выразили готовность к переговорам по карабахскому конфликту. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласен приехать в Москву на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он также отметил в интервью ТАСС, что Ереван готов на компромисс, а предпосылкой для этого является решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал агентству, что азербайджанская сторона готова «встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования». По его словам, Баку готов в короткий срок приостановить военные действия, если Ереван будет вести себя конструктивно.