Правительство даст республике Крым 50 миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения.

Кабмин недавно выделял 6 миллиардов рублей на ремонт инфраструктуры и разработку скважин, но денег, судя по всему, не хватило. Дополнительные средства планируется потратить на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжение и водоотведения и опять же на капитальный ремонт. Все эти меры в совокупности обеспечат подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки, сказал премьер Михаил Мишустин. В какой мере это покроет потребности полуострова, глава правительства не уточнил. Сроки реализации программы не уточняются.

Проблемы с водоснабжением возникла несколько лет назад. Украинские власти перекрыли подачу воды, построив дамбу в Херсонской области. В этом году ситуация усугубилась из-за засухи.

Глава МИД Сергей Лавров сообщил о проблеме водной блокады Крыма генсеку Совету Европы и потребовал на нее отреагировать.