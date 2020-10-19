Роспотребнадзор сообщил о более 400 случаях заражения коронавирусом выпускников во время сдачи ЕГЭ в этом году. Они попали в больницу, рассказал на ежегодной всероссийской встрече с родителями учащихся глава ведомства Анзор Музаев. Он отметил, что служба ожидала худших показателей, которых удалось избежать благодаря санитарным мерам. Музаев добавил, что в будущем году послаблений мер безопасности на едином госэкзамене не будет.