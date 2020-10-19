Родители московских школьников пожаловались на невозможность подключиться к онлайн-уроку из-за сбоя в работе электронного дневника и журнала для учителей. Преподаватели начали переводить детей на уроки в Zoom, сообщает РБК. Учащиеся с 6 по 11 классы после удлиненных двухнедельных каникул начали сегодня учиться дистанционно. Между тем, младшеклассники вернулись в школы.

Для предотвращения распространения коронавируса в учебных заведениях вновь ввели ограничения и особый график, рассказала директор столичной школы «Лидер» Татьяна Цуркан.

Согласно указу мэра Сергея Собянина, дистанционное обучение для старшеклассников продлится до конца месяца. Также приостановили работу детские досуговые организации и учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении правительства Москвы.