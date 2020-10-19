Во Франции после убийства учителя проходят обыски у десятков подозреваемых в исламизме

По данным властей, они публиковали посты в поддержку 18-летнего чеченского беженца, который обезглавил преподавателя истории за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда во время урока о свободе слова, передает британская компания «Би–Би–Си».

Министр внутренних дел Жерар Дарманин в эфире радио Europe 1 сообщил, что после нападения по факту разжигания ненависти в интернете заведено 80 расследований. Около 80 человек ожидают допроса. Власти проводят проверку деятельности свыше полсотни мусульманских ассоциаций на территории страны. По словам министра, некоторые из них будут закрыты. Кроме того, из страны будут высланы свыше 230 иностранцев, подозреваемых в радикальном исламизме.

Главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков считает, что жестокое убийство учителя приведет к пересмотру некоторых устоявшихся ценностей во Франции. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». Нетолерантное отношение радикальных меньшинств к основной массе общества не позволит политикам продолжать старую риторику, — считает Константин Ремчуков.