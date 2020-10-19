В Чехии открылся первый в мире отель только для больных коронавирусом. Четырехзвездочная гостиница расположилась в центре Праги, сообщает интернет-издание Лента.ру со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что сотрудники работают с постояльцами бесконтактно: люди могут бронировать номера по телефону или интернету, на ресепшн администраторов заменяют мониторы, а ключи от комнат находятся прямо в дверях. Гостям предоставляются услуги доставки еды и лекарств в номера. В отеле 55 номеров. Сейчас там в основном живут сотрудники чешских компаний, которых туда отправило руководство. Минимальная стоимость суточного проживания в гостинице в октябре составляет тысячу крон (3300 рублей).

