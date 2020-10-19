Количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 40 миллионов человек. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заболевших — США (свыше 8 миллионов случаев), далее идут Индия и Бразилия (7,5 и более 5 миллионов соответственно).

На четвертом месте — Россия, где, по официальным данным, инфицированы свыше 1 миллиона 400 тысяч человек. За минувшие сутки в России выявлено рекордное число инфицированных — почти 16 тысяч.