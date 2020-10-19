Количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 40 миллионов человек. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заболевших — США (свыше 8 миллионов случаев), далее идут Индия и Бразилия (7,5 и более 5 миллионов соответственно).
На четвертом месте — Россия, где, по официальным данным, инфицированы свыше 1 миллиона 400 тысяч человек. За минувшие сутки в России выявлено рекордное число инфицированных — почти 16 тысяч.
Количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 40 миллионов человек
Количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 40 миллионов человек. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заболевших — США (свыше 8 миллионов случаев), далее идут Индия и Бразилия (7,5 и более 5 миллионов соответственно).