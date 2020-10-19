В Минске проходит так называемый «Марш мудрости». В нем участвуют около трех тысяч пенсионеров, передает интернет-издание «МБХ медиа». Акция проходит на проспекте Независимости. Протестующие скандируют, цитирую: «Наши дети лучше всех» и требуют проведения новых выборов. Одновременно возле здания Кабинета министров проходит митинг в поддержку Александра Лукашенко. По оценке «МБХ медиа», в нем участвуют около 2 тысяч человек. Издание отмечает со ссылкой на другие СМИ, что сторонников Лукашенко специально привезли в столицу из регионов.