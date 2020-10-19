Суд Калужской области отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву. Ходатайство не поддержала администрация исправительного учреждения, сообщил проекту «ОВД-Инфо» адвокат Александр Борков. По его словам, суд сослался на то, что Подкопаев поставлен на учет в колонии как лицо, склонное к нападению на сотрудников правоохранительных органов. При этом, защитник отметил, что таких случаев не было. Второй фактор — то, что Подкопаев с самого начала не был трудоустроен в ИК-5.

В сентябре прошлого года Ивана Подкопаева приговорили к трем годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, он, «скрыв лицо под балаклавой», распылил перцовый баллончик в лица сотрудников полиции и Росгвардии. Подкопаев признал вину, раскаялся и принес извинения за свои действия. Позже Мосгорсуд смягчил приговор до двух лет колонии.