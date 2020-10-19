Правительство направит 50 миллиардов рублей на обеспечение водоснабжения Крыма и Севастополя. Бóльшая часть средств — из федерального бюджета, сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, деньги планируется потратить на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на капитальный ремонт инфраструктуры. Это сделает возможной дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб. м в сутки. Он отметил, что решить вопрос снабжения полуострова водой правительству поручил президент Владимир Путин.
2020-10-19T16:30:48+03:00
2020-10-19T16:30:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 19 октября 2020
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