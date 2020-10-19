Около 400 школьников заразились коронавирусом во время сдачи ЕГЭ в этом году. Такую статистику привели в Рособрнадзоре, комментируя итоги кампании.

В Рособрнадзоре убеждены: то, что только несколько сотен выпускников заболели коронавирусом и, как там выразились, попали в больницу – хороший показатель, передает агентство ТАСС. Глава ведомства Анзор Музаев признался, что власти строили более пессимистичные прогнозы. В то же время, приводя такую статистику, он упомянул о 5 млн участников ЕГЭ, хотя власти ранее говорили о примерно 800 тысячах выпускников, сдающих экзамены.

Впрочем, говоря о перспективах кампании в следующем году, Музаев подчеркнул, что меры безопасности из-за эпидемии коронавируса снижены не будут. Одновременно планов по изменению процедуры ЕГЭ для одиннадцатиклассников нет, в то же время досрочный этап его сдачи могут отменить в случае плохой ситуации с COVID-19, подчеркнул глава Рособрнадзора.

Кампания по сдаче ЕГЭ в этом году была перенесена примерно на месяц из-за эпидемии коронавируса. Выпускники 9-х классов итоговые экзамены не сдавали.