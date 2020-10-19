Во Франции после убийства учителя будет усилен контроль за мусульманскими организациями, — сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. Об этом он заявил в интервью радио «Европа-1». Ранее министр внутренних дел принял решение выдворить из страны 231-го иностранного гражданина, которые, по данным властей, состоят в террористических организациях.

Лидер французских националистов возложила ответственность за гибель школьного учителя не только на исламистов, но и на государство. Марин Ле Пен потребовала особого внимания к этому делу. Сейчас во Франции продолжаются задержания после убийства преподавателя. В связи с трагедией начато около 80 расследований.

Преподаватель Самюэль Пати был убит 16-го октября. Его обезглавил 18-летний чеченец, эмигрант из России. После убийства он написал в Твиттере, что учитель осмелился принизить Мухаммеда. Пати показал детям на уроке по свободе слова карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения.