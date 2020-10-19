Виталий Шкляров будет ходатайствовать о домашнем аресте в квартире, где он мог бы ухаживать за больной матерью

Политтехнолог Виталий Шкляров будет ходатайствовать о переводе под домашний арест в квартиру, где он мог бы ухаживать за больной матерью. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Антон Гашинский. Он уточнил, что в настоящее время Шкляров находится в квартире матери политолога Юрия Воскресенского после освобождения из СИЗО.

«Я только что виделся с Виталием. Он рассказал, что на встрече с президентом Лукашенко в СИЗО КГБ попросил о встрече с матерью. Она сейчас находится в тяжелом состоянии после онкологической операции. В связи с этим мы будем ходатайствовать, чтобы Виталия перевели под домашний арест в другую квартиру, где он мог бы находиться вместе с мамой — ухаживать за ней», — отметил Гашинский.

Адвокат добавил, что Шкляров благодарен матери Воскресенского за ее любезность и рассчитывает, что в скором времени увидит свою мать. «Ни о каких договоренностях Воскресенского со следствием ему неизвестно. В эту квартиру Виталия перевезли в ночь с пятницы на субботу, и с этого момента его охраняют два вооруженных человека в режиме 24 на 7», — уточнил Гашинский.

Адвокат также сообщил, что домашний арест Шклярова предусматривает ограничение на встречи, на пользование интернетом, телефоном. Кроме того, «ему нельзя выходить — все двери и окна закрыты, ручки на окнах откручены».