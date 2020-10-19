Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова объясняет перебои с антибиотиками в аптеках высоким спросом. По ее данным, в регионе за месяц количество инфицированных коронавирусом выросло на 28%. Ранее региональные СМИ сообщали об отсутствии противовирусных препаратов и антибиотиков в аптечных сетях. Аналогичная ситуация и в соседних регионах, в частности, в Новосибирской и Кемеровской областях, — сообщает ТАСС.
2020-10-19T15:34:07+03:00
2020-10-19T15:34:07+03:00
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15:34, 19 октября 2020
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