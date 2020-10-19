Футбольный матч между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом» 1 ноября пройдет без зрителей. Игра запланирована на стадионе «Арена Химки».

С 21 октября в Московской области введен запрет на массовые, в том числе спортивные мероприятия из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.