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15:32, 19 октября 2020

Более 400 школьников , сдававших ЕГЭ в этом году, заразились коронавирусом

Более 400 школьников , сдававших ЕГЭ в этом году, заразились коронавирусом. Как сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, во время всероссийской встречи с родителями, которая состоялась в ТАСС, всего экзамены сдавали около 5 миллионов человек. Основной период ЕГЭ проводился в России с 3 июля.



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