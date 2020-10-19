Более 400 школьников , сдававших ЕГЭ в этом году, заразились коронавирусом. Как сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, во время всероссийской встречи с родителями, которая состоялась в ТАСС, всего экзамены сдавали около 5 миллионов человек. Основной период ЕГЭ проводился в России с 3 июля.