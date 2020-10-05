Кунцевский суд Москвы отказался продлить испытательный срок Егору Жукову, — об этом ходатайствовало московское управление ФСИН. Ранее Жуков был осужден на три года условно по обвинению в призывах к экстремизму.
2020-10-05T16:06:23+03:00
2020-10-05T16:28:37+03:00
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16:06, 05 октября 2020
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