Владимир Путин досрочно отправил в отставку главу Дагестана Владимира Васильева. Согласно тексту указа, это было сделано по собственному желанию чиновника. Временно исполнять обязанности руководителя региона будет сенатор от Ставропольского Края Сергей Меликов. Другим своим указом глава государства назначил Васильева советником президента.