Массовое вакцинирование россиян от коронавируса начнется в конце октября – начале ноября, — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его оценке, спрос на вакцину и в стране, и за рубежом очень высокий. Министр отметил. Что ситуация с коронавирусом в целом управляемая. Хуже всего обстоит дело в городах включая Москву.