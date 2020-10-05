Массовое вакцинирование россиян от коронавируса начнется в конце октября – начале ноября, — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его оценке, спрос на вакцину и в стране, и за рубежом очень высокий. Министр отметил. Что ситуация с коронавирусом в целом управляемая. Хуже всего обстоит дело в городах включая Москву.
2020-10-05T16:03:44+03:00
2020-10-05T16:28:57+03:00
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16:03, 05 октября 2020
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