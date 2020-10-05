В Москве открылись резервные госпитали для заразившихся коронавирусом. Об этом объявил мэр Сергей Собянин. В Москве за прошедшие сутки выявлено свыше 3,5 тысяч новых случаев COVID-19, на 200 больше, чем вчера. Количество заразившихся по стране приближается к 11 тысячам.

Власти Подмосковья требуют усилить контроль за соблюдением масочного режима, прежде всего, в школах, — сообщил глава региона Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что соблюдение масочного режима необходимо в транспорте и общественных местах