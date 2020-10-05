Прокуратура Псковской области начала проверку после того, как школьники потеряли сознание во время линейки

Прокуратура Псковской области начала проверку после того, как 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 города Великие Луки. Все учащиеся госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как среднее и тяжелое. Причина инцидента выясняется.